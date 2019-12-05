Смертин рассказал, почему уехал с места ДТП

Экс-футболист сборной России и офицер Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин рассказал об аварии, из-за которой его якобы могут лишить водительских прав. Ранее информация о том, что Смертина собираются наказать за оставление места ДТП, появилась в СМИ.

По словам бывшего футболиста, небольшой инцидент произошел 18 ноября возле его дома. Смертин задел стоящий автомобиль, но не рассмотрел видимых повреждений и отъехал, чтобы не мешать другим водителям, так как находился возле шлагбаума. Он торопился, а потому свой номер телефона оставил охране. Через некоторое время с ним связался владелец другой машины, который сообщил, что претензий не имеет.

Однако спустя две недели у Смертина потребовали оплаты ремонта якобы полученных внутренних повреждений – на сумму 300 тысяч рублей, сообщает aif.ru. По словам спортсмена, он попросил предоставить подтверждение этого, однако ему выдали лишь ремонтный заказ и сам счет, не предоставив «никакой фактуры».

«К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах», - добавил он.

По словам Смертина, именно после этого информация о грозящем ему лишении прав и аресте на 15 суток оказалась в СМИ.