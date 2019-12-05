Медведев призвал ужесточить ответственность за употребление допинга
Допинговый скандал, который может стоить российским спортсменам участия во многих международных турнирах, является частью общеполитической ситуации. Об этом заявил глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции в Москве.
По его собственному признанию, все происходящее напоминает антироссийский сериал, в котором все действующие лица заинтересованы в обвинении спортсменов, не имеющих отношения к допингу.
При этом глава кабинета министров признал существование проблемы и призвал ужесточить контроль на этом направлении.
«Мы должны занять строгую позицию в отношении всех тех, кто принимает решение об использовании запрещенных препаратов. Финальная ответственность должна лежать на спортсмене и его враче. Вполне вероятно, что решение будет сложным для нашей страны. Спортивным властям даны указания сражаться за интересы каждого спортсмена, чтобы он мог принять участие в состязаниях», - отметил Медведев.
Премьер-министр признал существование проблемы допинга в российском спорте, однако обратил внимание и на то, что в других странах этот вопрос стоит не менее остро.
Ближайшее заседание исполкома WADA должно состояться 9 декабря. Тогда же ожидается принятие окончательного решения по участию российских спортсменов в международных состязаниях.