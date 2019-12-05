Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL

Нападающий сборной России по хоккею и капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин самостоятельно починил свою спортивную амуницию в ходе игры. Курьезный момент произошел во время матча с Los Angeles Kings.

После одного их столкновений, у восьмого номера возникли проблемы со шлемом и Ови, так россиянина называют за океаном, воспользовался портативной паяльной лампой, сидя на скамейке. Этот фрагмент попал на видео и размещен на официальной странице команды в Twitter.

«Русская машина чинит сама себя», - написал восторженный поклонник россиянина с ником Jacob Tribull в комментариях к ролику.

Встреча завершилась для команды Овечкина победой над калифорнийскими хоккеистами со счетом 3-1. Сам Александр заброшенными шайбами не отметился.