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Сборная России завоевала золото ЧЕ в эстафете по плаванию

Ивана Живкович
01:14 05.12.2019
Мужчины выиграли эстафету 4 по 50 м вольным стилем.
Сборная России завоевала золото ЧЕ в эстафете по плаванию
© Фото: Joel Marklund, Giorgio Scala Deepbluemedia globallookpress

Мужская сборная России победила на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго в эстафете кролем 4 по 50 м. Результат команды - 1 минута 22,92 секунды.

В составе сборной выступили Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов.

Второе место заняла команда Польши, третье – сборная Италии.

Ранее россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Он первым преодолел брассом дистанцию в 50 метров. Пловец показал результат в 25,51 секунды.

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