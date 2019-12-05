Сборная России завоевала золото ЧЕ в эстафете по плаванию

Мужская сборная России победила на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго в эстафете кролем 4 по 50 м. Результат команды - 1 минута 22,92 секунды.

В составе сборной выступили Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов.

Второе место заняла команда Польши, третье – сборная Италии.

Ранее россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Он первым преодолел брассом дистанцию в 50 метров. Пловец показал результат в 25,51 секунды.