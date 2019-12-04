Россиянин Морозов взял золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
Спортсмен первым преодолел брассом дистанцию в 50 метров.
© Фото: Xinhua globallookpress
Российский спортсмен Александр Морозов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Он первым преодолел брассом дистанцию в 50 метров.
Морозов показал результат в 25,51 секунды, установив новый рекорд Европы. Предыдущее достижение – 25,62 секунды – принадлежало итальянцу Фабио Скоццоли.
Медаль Морозова является первой для соборной России на турнире в Глазго. Чемпионат продлится до 8 декабря.