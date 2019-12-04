Российская гимнастка сорвалась с восьмиметровой высоты на чемпионате в Риге

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты в восемь метров во время выступления на международных соревнования в Риге. После произошедшего у девушки пропала чувствительности в ногах, ей требуется длительная реабилитация.

Спортсменка выполняла программу на снаряде «Воздушное полотно» в рамках соревнований 2-nd International Air Athletics Championship. Во время последнего элемента «Скольжение» некачественно закрепленный снаряд оборвался и Асонова упала вместе с ним на маты.

По словам тренера гимнастки Евгении Кустовой, на площадке не дежурила скорая помощь, а находившаяся там медсестра не смогла оказать никакой помощи. После приезда в больницу гимнастку экстренно прооперировали.

«У Жени сломаны два позвонка: 1-й поясничный и 12-й грудной, ушиб спинного мозга, с полным поперечным повреждением спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах», - написала Кустова на своей странице «ВКонтакте».

В данный момент Асонова находится в московской клинике. Кустова уточнила, что самостоятельно спортсменка двигаться не может, ее реабилитация будет длиться как минимум год. По факту произошедшего, добавила тренер, в Риге возбудили уголовное дело.