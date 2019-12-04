В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости соблюдения законных прав задержанных ранее болельщиков московского «Спартака». Инцидент произошел в Санкт-Петербурге перед матчем с местным «Зенитом».

Незадолго до старта игры 18-го тура чемпионата России сотрудники полиции доставили в районные отделы около 200 болельщиков столичной команды. Фанатов обвинили в хулиганстве

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков - приоритеты нашей работы», - говорится в релизе пресс-службы РФС.

Во время матча с гостевого фанатского сектора доносились оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и капитана национальной команды Артема Дзюбы. Кроме того, московские гости вывесили оскорбительный баннер, адресованный игроку.

В минувший понедельник Фрунзенский суд северной столицы назначил административный штраф 30 фанатам, еще трое получили по 15 суток ареста.