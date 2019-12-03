Названо число россиян, уверенных в победе сборной на Евро-2020

В победе Сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году уверены 10% россиян. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

Каждый пятый россиянин считает, что национальная команда дойдет до четвертьфинала, 16% - до 1/8 финала, 14% - до полуфинала.

В то, что сборная России не выйдет из отборочный группы, верят 6% респондентов, 23% затруднились дать ответ.

Кроме того, половина опрошенных считает, что российским футболистам повезло в том, что они оказались в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии.

По результатам опроса, 28% россиян уверены, что в своей группе наша сборная займет второе место, каждый пятый считает, что первое, 16% - третье, 11% - четвертое, еще 24% затруднились ответить.

Опрос был проведен 1 декабря, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Первенство Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 11 странах мира.