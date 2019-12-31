Канада обыграла Германию в матче группового этапа МЧМ

Канадская сборная вырвала победу у Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча в Остраве завершилась со счетом 4:1.

Среди канадских игроков отличились Нолан Фут, Лиам Фуди, Кален Эддисон и Тай Делландреа. Единственную шайбу в ворота от Германии отправил Янник Валенти.

По итогам матча российская сборная опустилась на последнее место в группе B. Команда под руководством Валерия Брагина 31 декабря проведет заключительный матч против немецкой сборной, от которого будет зависеть выход россиян в плей-офф турнира.