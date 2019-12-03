Часы с обратным отсчетом времени до Евро-2020 открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге торжественно открыли часы обратного отсчета времени до старта футбольного чемпионата Европы. Мероприятие состоялось на большой Морской улице, где и у становили конструкцию, которая представляет из себя большую тумбу с циферблатом, над которым расположена электронная панель. Помимо информации о начале состязаний на нее выводится температура воздуха в Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия часов приняли участие экс-футболисты сборной России Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также главная надежда национальной команды, ее капитан Артем Дзюба.

Собравшихся развлекал талисман чемпионата Скиллзи. Все желающие смогли сфотографироваться со звездами отечественного футбола, получить их автографы, а после осмотреть центр обучения волонтеров Евро-2020. Для юных поклонников футбола там провели викторину и другие развлекательные мероприятия.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Четыре матча первенства: три игры группового этапа и четвертьфинал примет город на Неве.