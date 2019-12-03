Нурмагомедов рассказал о тонкостях подготовки к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к защите своего чемпионского титула в бою с претендентом, американцем Тони Фергюсоном. По словам бойца, главное в его деле - «пахать».

«Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше, соперник сильный, опасный», - цитирует Нурмагомедова RT.

Он отметил, что предыдущие соперники, которых он победил, не вызывали особенных чувств, так как не сопоставимы по уровню своей подготовки с Фергюсоном.

«Чувствую, что во мне разгорелся огонь. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет», - заявил Нурмагомедов.

Напомним, бой за титул чемпиона состоится в Нью-Йорке 18 апреля. На настоящий момент Нурмагомедов и Фергюсон оба идут на череде из 12 побед подряд.