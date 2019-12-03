Названо имя первого обладателя премии Льва Яшина
Награда лучшему голкиперу европейских чемпионатов имени советского вратаря Льва Яшина была учреждена 19 сентября 2019 года.
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В понедельник, 2 декабря, впервые в истории была вручена награда лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.
Торжественная церемония прошла в театре Шатле в Париже. Лучшим голкипером был признан вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссон Беккер.
Награда лучшему вратарю европейских чемпионатов имени Льва Яшина была учреждена 19 сентября 2019 года. Советский футболист остается единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч».
Ранее на этой же церемонии в Париже уже шестой в карьере «Золотой мяч» забрал аргентинский футболист Лионель Месси.