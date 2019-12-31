Сборная РФ по хоккею разгромила команду Германии и вышла в четвертьфинал МЧМ
Шайбами в ворота немцев отличились Кирилл Марченко, Григорий Денисенко, Павел Дорофеев и Дмитрий Воронков.
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Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой из Германии с разгромным счетом 6:1. Встреча команд состоялась на стадионе «Остравар-Арена» в Чехии.
Среди отличившихся шайбами в воротах противника россиян оказались Кирилл Марченко, Григорий Денисенко, Павел Дорофеев и Дмитрий Воронков. Единственной шайбой со стороны немцев стал гол Нино Киндера.
Таким образом, по итогам игры российская сборная под предводительством Валерия Брагина вышла в четвертьфинал Молодежного чемпионата мира по хоккею.