Мамаев рассказал о своей жизни после освобождения из колонии

Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев, еще недавно более известный участием в нескольких драках в центре Москвы, рассказал о своей жизни после освобождения из мест лишения свободы.

Как заявил спортсмен, в 2019 году он извлек для себя большой урок. В настоящий момент Мамаев счастлив тому, что может выступать за «Ростов», играть в футбол и приносить этим пользу. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Также спортсмен отметил, что во время пребывания в колонии постоянно думал о семье.

«Я не думал о футболе, карьере. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца», - заявил Мамаев.

Напомним, в конце 2018 года он вместе с коллегами по спорту Александром Кокориным и Александром Протасовицким оказались фигурантами громкого уголовного дела об участии в двух драках в центре Москвы. После длительного расследования их приговорили к реальным срокам лишения свободы: по 1,5 года Мамаеву и Протасовицкому и по 1,6 года колонии общего режима братьям Кокориным.