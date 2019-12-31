Устюгов одержал победу в гонке на 15 километров в рамках «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в итальянском Тоблахе в рамках многодневки «Тур де Ски».

Итоговым результатом Устюгова стало время в 31 минуту и 2,5 секунды. Вторым вслед за ним также стал россиянин Иван Якимушкин с отставанием в 22,6 секунд, а третьим - Александр Большунов (отставание в 29 секунд).

Ранее Устюгов также победил в первой гонке мужского «Тур де Ски», прошедшей в швейцарском Ленцерхайде, за несколько километров до финиша оторвавшись от соперников и показав время в 33 минуты и 19,1 секунды.

Напомним, «Тур де Ски» - многодневная лыжная гонка, проходящая под эгидой Международной федерации лыжного спорта.