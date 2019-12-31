FIFA с 2020 года планирует изменить футбольные правила

Международная федерация футбола со следующего года планирует внести правки в правила игры. Как рассказали в FIFA речь идет о правилах определения офсайда. Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что в руководстве организации уже долгое время обсуждают возможность введения послаблений. По новым правилам, положение «вне игры» будет фиксироваться только в том случае, если атакующий игрок будет находиться всем телом ближе к воротам соперника, чем защитник.

Напомним, что по действующим правилам, даже высунутый вперед палец нападающего считается офсайдом.

По данным The Times, возможные изменения насторожили футболистов. Они считают, что новые правила дадут преимущество нападающим футболистам.

В последний раз FIFA меняла правила в начале 1990-х. Тогда организация разрешила форварду находиться на одной линии с защитником.