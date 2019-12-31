Россия сразится с Германией за место в четвертьфинале МЧМ

Российская сборная сыграет против Германии свой последний матч в групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в чешской Остраве 31 декабря определит, какая из команд выйдет в плей-офф турнира.

Сборная России с тремя очками оказалась на последнем месте в группе B после победы игроков канадской команды над соперниками из Германии. На МЧМ россияне проиграли чехам (3:4) и американцам (1:3), победу одержали над канадцами (6:0).

Немецкая команда на данный момент тоже набрала три очка. Она проиграла США (3:6) и Канаде (1:4), выиграла у Чехии (4:3).