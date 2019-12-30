Черчесов продолжит работу на посту тренера футбольной сборной

Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной России по футболу. После чемпионата мира по футболу 2018 года со специалистом был заключен контракт по схеме «2+2».

Месяц назад российский футбольный союз сделал специалисту предложение, которое он обдумывал. И вот, как сегодня стало известно, Станислав Саламович и дальше будет работать с главной футбольной командой страны.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году сборная под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а осенью этого года вышла в финал чемпионата Европы 2020 года.