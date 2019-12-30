Молодежная сборная РФ по хоккею уступила США в Остраве

Молодежная сборная РФ по хоккею уступила команде из США в матче группового этапа ЧМ по хоккею. Встреча прошла в чешском городе Острава.

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу американских хоккеистов. Команда США вышла вперед на 37 минуте после шайбы Артура Калиева, а сразу после этого Ник Робертсон закрепил преимущество.

В третьем периоде Калиев забил второй гол. Россияне сумели забросить одну шайбу и сократить отставание, однако развить успех молодежной сборной так и не удалось.

Ранее сборная России по хоккею в матче группового раунда Молодежного чемпионата мира разгромила команду Канады со счетом 6:0. Шайбы на свой счет записали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.