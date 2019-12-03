Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»

Аргентинский футболист Лионель Месси в шестой за карьеру стал обладателем «Золотого мяча». Нападающего испанского клуба «Барселона» признали лучшим игроком 2019 года.

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Торжественная церемония вручения наград прошла в понедельник, 2 декабря, в театре Шатле в Париже. На мероприятие Месси прибыл со своей семьей – супругой и двумя сыновьями.

За звание лучшего футболиста боролись 30 игроков. Прошлогодний победитель, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, в этот раз в число претендентов не вошел.

На один «Золотой мяч» от Лионеля Месси отстает португальский футболист Криштиану Роналду, у него в коллекции пять наград.