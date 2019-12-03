Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»
Нападающего «Барселоны» признали лучшим футболистом 2019 года.
© Видео: FCBarcelona, Twitter © Фото: Panoramic globallookpress
Аргентинский футболист Лионель Месси в шестой за карьеру стал обладателем «Золотого мяча». Нападающего испанского клуба «Барселона» признали лучшим игроком 2019 года.
Торжественная церемония вручения наград прошла в понедельник, 2 декабря, в театре Шатле в Париже. На мероприятие Месси прибыл со своей семьей – супругой и двумя сыновьями.
За звание лучшего футболиста боролись 30 игроков. Прошлогодний победитель, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, в этот раз в число претендентов не вошел.
На один «Золотой мяч» от Лионеля Месси отстает португальский футболист Криштиану Роналду, у него в коллекции пять наград.