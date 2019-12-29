Емельяненко мог получить травму в поединке с Джексоном
Российский боксер нокаутировал американца в первом раунде турнира Bellator в Японии.
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Федор Емельяненко мог получить небольшую травму ноги во время встречи с американским боксером Куинтоном Джексоном на турнире по смешанным единоборствам в Японии.
Сообщается, что это могло произойти после одного из ударов, который пришелся в защиту американца.
По окончании поединка Емельяненко, прихрамывая, покинул арену, пишет ТАСС.
Российский боксер выиграл у американского боксера Куинтона Джексона нокаутом на третьей минуте турнира.
Для спортсмена эта победа стала 39-й в карьере.