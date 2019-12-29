Емельяненко одолел Джексона нокаутом в первом раунде

Федор Емельяненко победил американского боксера Куинтона Джексона в первом раунде турнира по смешанным единоборствам Bellator 237 в японском Сайтаме.

Уточняется, что российский спортсмен нокаутировал соперника в конце третьей минуты встречи, пишет «Чемпионат».

Незадолго до начала встречи на процедуре взвешивания стало известно, что Емельяненко на 11 кг легче соперника.

Для американца этот нокаут стал первым в карьере за 14 лет.



На счету российского спортсмена 46 боев, в числе которых 39 побед и шесть поражений (один бой был признан несостоявшимся).