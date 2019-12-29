Роналду может вернуться в «Реал»

Криштину Роналду во время зимнего трансферного окна 2020 года может вернуться в «Реал Мадрид». Об этом пишет GOL на странице в Twitter.

Уточняется, что снова пополнить ряды испанского клуба нападающему предложил президент «Реала» Флорентино Перес.

«Флорентино Перес убедил игрока вернуться», - говорится в сообщении.

В 2018 году португалец по собственному желанию перешел из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», который представлял с 2009 года.

Действующий контракт Роналду рассчитан до 30 июня 2022 года.