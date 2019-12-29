Овечкин стал лучшим нападающим десятилетия в NHL

Александр Овечкин в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил 436-ю шайбу во время встречи с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL).

Матч проходил накануне и завершился со счетом 4:6 в пользу «Каролина Харрикейнз», пишет Матч ТВ.



Подобными рекордами в NHL отличались только пять игроков.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд по состоянию здоровья.