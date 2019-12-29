Капитан сборной Канады по хоккею извинился за инцидент с гимном России

Капитан сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча в рамках Молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.

«Простите, что не снял шлем во время гимна России после сегодняшнего матча, и я приношу извинения команде России и ее болельщикам», - цитирует его слова Twitter-аккаунт Hockey Canada.

Спортсмен объяснил, что был потерян в тот момент, так как пытался проанализировать матч. Хэйтон отметил отличную игру российской команды и сказал, что не хотел проявить неуважение своими действиями.

Капитан сборной России Григорий Денисенко обратил внимание судьи на поведение канадского коллеги. После исполнения гимна ни один из российских хоккеистов не пожал руку капитану канадской команды.

Сборная России с рекордным счетом обыграла Канаду на Молодежном ЧМ по хоккею, забив шесть безответных шайб. Никогда прежде в истории этого турнира россияне не обыгрывали Канаду с таким крупным счетом.

По мнению Владислава Третьяка, команда показала характер и сделала выводы после предыдущего поражения с чехами.