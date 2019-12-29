Косторная, Трусова и Щербакова выступят на ЧЕ в составе сборной России

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова были утверждены в состав национальной сборной на Чемпионат Европы в Австрии исполкомом федерации фигурного катания.

Такое решение было принято на заседании с тренерским советом по итогам выступлений фигуристок на российском первенстве в Красноярске, которое является отборочным для европейского турнира.

Обладательницы двух первых призовых мест автоматически становятся участницами чемпионата Европы, третью утверждают на тренерском совете, согласно правилам федерации, пишет ТАСС.

В российском турнире 15-летняя Щербакова взяла золото, на втором месте расположилась 16-летняя Косторная, а третьей стала 15-летняя Трусова.

В качестве запасных спортсменок для выступления в ЧЕ выбраны Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.