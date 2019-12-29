«Команда показала характер»: Третьяк о победе хоккеистов на молодежном ЧМ

26 декабря россияне в стартовом матче на турнире уступили чехам со счетом 3:4. 28 декабря команда подопечных Валерия Брагина разгромили канадцев - 6:0. По мнению, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, команда «сделала выводы из первой игры на турнире».

«Команда показала характер. Тот матч был нервным, было очень много удалений, а сейчас были сделаны коррективы. Самое главное, что был контроль шайбы, хороший рисунок», - сказал Третьяк ТАСС.

В особенности он выделил то, что подопечные Валерия Брагина не отвечали на грубость, показав дисциплинированную игру. Третьяк также выразил надежду, что и следующий матч будет таким же, так как в игре с канадцами было отдано много сил, и призвал игроков готовиться к следующему матчу.

«Канадцы - это канадцы, слабых соперников здесь нет и надо готовиться к следующему матчу, тем более, что немцы преподнесли уже здесь сюрприз, выиграв у чехов», - подчеркнул он.

В игре с канадцами с первых минут в воротах сборной России играл Амир Мифтахов, который отразил все 28 бросков. Третьяк оценил его работу «на пятерку», заявив, что тот сыграл очень хорошо.

Впервые в истории МЧМ состоялась такая крупная победа – российские хоккеисты забили шесть шайб канадцам в матче группового раунда Молодежного чемпионата мира. Шайбы забили Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.