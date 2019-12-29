Не снял шлем во время гимна: российские хоккеисты отказались жать руку капитану канадцев

Хоккеисты сборной России не стали пожимать руку капитану канадской команды Баррету Хэйтону.

Инцидент произошел после мачта на молодежном чемпионате мира в Чехии, который россияне выиграли со счетом 6:0. После игры по традиции заиграл гимн страны. Согласно этикету в этот момент спортсмены снимают шлемы, однако Хэйтон отказался это делать.

Тогда капитан сборной РФ Григорий Денисенко сделал замечание судье и капитану канадцев, а во время прощания с соперниками ни один российский хоккеист не пожал руку Хэйтону.

Напомним, результат российских спортсменов на прошедшем матче стал самым крупной победой над Канадой в истории противостояния на Молодежном чемпионате мира.