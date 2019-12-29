Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards. Об этом говорится на официальной странице премии в Twitter.

Церемония вручения премии состоялась в Дубае 20 декабря. В последнем сезоне 34-летний португальский футболист забил 12 голов в 21 матче во всех соревнованиях. В прошлом сезоне Роналду с составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии.

Помимо Роналду пртендентами на премию стали Лионель Месси из «Барселоны», Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах из «Ливерпуля». «Ливерпуль» был признан лучшим клубом года. Лучшим тренером был назвал Юрген Клопп, приведший «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов в 2018-2019 годах.

Португалец удостаивался Globe Soccer Awards в 2011, 2014,2016 – 2018 годах.

Нападающий сборной Португалии признался, что у него есть еще несколько лет до завершения профессиональной карьеры. Однако пока он наслаждается игрой, передает Globo Esporte.

«Я должен показывать пример своим детям, особенно Криштиану, который иногда давит на меня, говоря: "Папа, подожди ещё несколько лет. Я хочу поиграть с тобой"», - сказал Роналду.

Контракт Криштиану Роналду с туринским клубом заканчивается в 2022 году, когда ему будет 37 лет.