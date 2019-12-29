France Football выбрал сборную десятилетия

Испанского голкипера Икера Касильяса, голландского защитника Вирджила ван Дейка и хорватского полузащитника Луку Модрича включили в сборную десятилетия по версии издания France Football.

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В материале отмечается, что ключевым критерием при попадании в команду стало присутствие спортсмена в топ-10 в голосовании за награду «Золотой мяч» за последнее десятилетие.

В символическую сборную десятилетия также вошли Криштиану Роналду (Португалия), Филипп Лам (Германия), Марсело (Бразилия), Неймар (Бразилия), Серхио Рамос, Хави, Андрес Иньеста (все - Испания) и Лионель Месси (Аргентина).