Александр Емельяненко раскритиковал поединок, принесший победу брату

Родной брат российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Александр не выразил особого восторга от поединка, в котором Федор одержал победу над американским спортсменом Куинтоном Джексоном. Емельяненко победил соперника нокаутом в первом раунде.

«Ходили, наступали друг на друга. По-другому мне никак не прокомментировать данный бой», - заявил 38-летний Александр Емельяненко РБК.

В свою очередь, сам Федор накануне схватки с американцем заявил журналистам, что считает своего младшего брата «мертвым». В ответ на это Александр предложил Федору поставить за него свечку.

Конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр публично, через СМИ заявил, что в окружении его брата находятся только «подхалимы», и раскритиковал Федора за то, что он поддерживает его в ссоре с российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. В ответ на это Федор опубликовал открытое письмо, в котором назвал брата Иудой.

Поединок между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном состоялся 29 декабря в рамках турнира Bellator в Японии.