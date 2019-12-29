Ларионов назвал предстоящий матч с США «принципиальным» для российской сборной

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов перед предстоящим матчем наших спортсменов со сборной США отметил, что соперники находятся в очень хорошей форме. По словам специалиста, он часто наблюдал за тренировками американцев под Детройтом.

«Они активно играют в атаке, мобильны и хорошо двигают шайбу, в этом смысле будет тяжелейший матч, который, скорее всего, решит судьбу первого места в группе», - отметил Ларионов.

Специалист отметил, что игроки США также понимают, что для них предстоящая встреча с россиянами является не менее принципиальной, как и для нашей команды.

В первом матче Молодежного чемпионата Россия проиграла Чехии со счетом 3:4, а вот во второй игре разгромила Канаду с результатом 6:0.

Поединок с США, который станет третьим для российской команды на МЧМ, состоится сегодня в 21.00 по Москве. А в заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с немцами.