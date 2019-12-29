«Один из лучших бойцов в истории»: Емельяненко о Джексоне

Федор Емельяненко на пресс-конференции после поединка с Куинтоном Джексоном рассказал кому посвятил победу и что думает о своем сопернике.

«Очень рад подарить победу моим японским фанатам и, конечно, всем, кто болел, переживал и молился за меня во всем мире, но особенно здесь», - заявил Емельяненко.

Он пояснил, что именно в Японии произошло его становление как бойца и где он «долгие годы бился».

На вопрос о своем сопернике спортсмен рассказал, что между ними всегда были хорошие дружеские отношения.

«Для меня это один из лучших бойцов в истории», - сказал Емельяненко.

Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator, который прошел в японском Сайтаме 29 декабря.

В его карьере это 15-я победа нокаутом.