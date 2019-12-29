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Глава Bellator рассказал, кто может сразиться с Емельяненко в следующем бою

Александра Арсентьева
12:14 29.12.2019
Он хотел бы организовать бой между россиянином и американцем Джошем Барнеттом.
Глава Bellator рассказал, кто может сразиться с Емельяненко в следующем бою
© Фото: Ed Mulholland, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава Bellator Скотт Кокер назвал возможного соперника российского тяжеловеса Федора Емельяненко в следующем поединке.

По его словам, он хотел бы организовать бой между россиянином и американцем Джошем Барнеттом. В настоящее время функционер ждет согласия спортсменов, сообщает Sport24.

Напомним, 29 декабря Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона на турнире Bellator, который прошел в Японии. Это была 15-я победа нокаутом в его карьере. Поединок против Джексона - первый из трех, который был запланирован по новому контракту российского бойца с Bellator. Спортсмен выступит в Соединенных Штатах и РФ, а после закончит спортивную карьеру. До боя с Джексоном Емельяненко заявил, что окончательного решения еще не принял.

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