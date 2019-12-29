Емельяненко прокомментировал свою победу в поединке над Джексоном

Федор Емельяненко дал комментарий по итогам поединка с боксером Соединенных Штатов Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в японском Сайтаме.

Российский боец одержал победу нокаутом в первом раунде турнира.

«Рад, что одержал победу и смог вновь порадовать вас, дорогие фанаты! Здесь, в Японии, произошло мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь и уважение», - сказал Емельяненко.

Он поблагодарил всех фанатов за поддержку и сообщил о завершении спортивной карьеры.

«Моя спортивная карьера заканчивается, возможно, это мой последний бой в Японии», - цитирует спортсмена Матч ТВ.

В свою очередь соперник Емельяненко Куинтон Джексон считает, что спортсмену не стоит завершать спортивную карьеру, так как он находится в прекрасной физической форме.

А российский боец Александр Шлеменко отметил, что в данном случае все зависит от желания и мотивации.