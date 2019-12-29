Боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал «Звезде», что он думает о поединке Федора Емельяненко с американцем Куинтоном Джексоном («Рампейдж») на турнире Bellator 237 в Японии.

«Очень рад! Единственное, я думал, что Федор будет чуть дольше драться с Рампейджем. В его победе я не сомневался!», - отметил Шлеменко.

Он уточнил, что иного исхода встречи и быть не могло, потому что Емельяненко хорошо разбирается с «большими тяжелыми парнями, а Джексон именно такой».

«Я доволен что Федор завершил этот год победой», - сказал боец.

На вопрос о перспективах участия в боях Емельяненко в дальнейшем, спортсмен пояснил, что все зависит от желания и мотивации.

«У него огромный опыт и он был чемпионом. Тот, кто был чемпионом может им стать снова», - заключил Шлеменко.

Незадолго до этого соперник Емельяненко заявил, что российскому боксеру не стоит завершать карьеру.



