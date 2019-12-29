Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Емельяненко

Светлана Головина
10:35 29.12.2019
Он не сомневался, что поединок завершится победой российского спортсмена, но не думал, что так быстро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал «Звезде», что он думает о поединке Федора Емельяненко с американцем Куинтоном Джексоном («Рампейдж») на турнире Bellator 237 в Японии.

«Очень рад! Единственное, я думал, что Федор будет чуть дольше драться с Рампейджем. В его победе я не сомневался!», - отметил Шлеменко.

Он уточнил, что иного исхода встречи и быть не могло, потому что Емельяненко хорошо разбирается с «большими тяжелыми парнями, а Джексон именно такой».

«Я доволен что Федор завершил этот год победой», - сказал боец.

На вопрос о перспективах участия в боях Емельяненко в дальнейшем, спортсмен пояснил, что все зависит от желания и мотивации.

«У него огромный опыт и он был чемпионом. Тот, кто был чемпионом может им стать снова», - заключил Шлеменко.

Незадолго до этого соперник Емельяненко заявил, что российскому боксеру не стоит завершать карьеру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата29.12.2019, 00:22
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Дата29.12.2019, 09:15
Емельяненко одолел Джексона нокаутом в первом раунде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата29.12.2019, 02:50
Гарь чувствовалась все время: воспоминания ветерана, освобождавшего Освенцим
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:33 В стране и мире
Видео
Автобус с российскими пассажирами перевернулся в Эстонии: видео последствий
11:27 Армия
Видео
Лучшее в мире вооружение: военные итоги года и планы на будущее
11:13 Спорт
Емельяненко прокомментировал свою победу в поединке над Джексоном
11:00 В стране и мире
Видео
Море цветов: кадры церемонии прощания с Галиной Волчек из «Современника»
10:35 Спорт
Видео
Боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Емельяненко
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звезда «Игры Престолов» умер в 30 лет
Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская
Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
Не снял шлем во время гимна: российские хоккеисты отказались жать руку капитану канадцев
«Команда показала характер»: Третьяк о победе хоккеистов на молодежном ЧМ
Видео
Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.