Джексон считает, что Емельяненко не стоит завершать карьеру

Американский боец Куинтон Джексон, соперник Емельяненко, заявил, что российскому боксеру не стоит завершать карьеру, поскольку он находится в великолепной форме.

«Федор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать», - сказал Джексон ТАСС.

43-летнему спортсмену до завершения карьеры осталось провести два боя.

По словам Джексона, все было закономерно: представитель США двигался медленнее, а российский спортсмен – быстрее. Причиной тому, значительная для бокса разница в весе. Американец оказался тяжелее на 11 килограммов.

Российский боксер Федор Емельяненко нокаутировал американца на третьей минуте первого раунда турнира Bellator в Японии. Для него этот нокаут стал первым в карьере за 14 лет. Отмечается, что Емельяненко тоже немного пострадал в бою – он мог получить травму ноги, по окончании поединка он прихрамывал.