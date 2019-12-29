Главным тренером «Монако» стал Роберт Морено
Пресс-служба клуба сообщила о прекращении сотрудничества с Леонарду Жардимом.
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Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено назначен главным тренером «Монако». На сайте команды появилось сообщение о прекращении сотрудничества с наставником монегасков Леонарду Жардимом.
Отмечается, что контракт с 42-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Морено приступит к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели.
«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1.