Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL

Капитан сборной «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечки не будет принимать участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (NHL) в январе 2020 года.

Главной причиной отказа стало состояние здоровье хоккеиста.

«Я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на других вещах», - цитирует Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter .

Уточняется, что в 2019 году капитан «Вашингтона» уже отказывался от NHL All-Star Game по той же причине, из-за чего был дисквалифицирован на один матч.

Вероятно, подобное наказание ждет игрока и на этот раз.

Накануне состоялась встреча регулярного чемпионата NHL, где «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус» в овертайме со счетом 2:1.

Матч всех звезд NHL пройдет 24–26 января в Сент-Луисе.