Медведева извинилась перед болельщиками

Российская фигуристка Евгения Медведева принесла болельщикам извинения за холодную реакцию на поддержку трибун после проката на чемпионате России в Красноярске.

Она рассказала, что выступление в короткой программе было для нее достаточно тяжелым.

«Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката», - цитирует фигуристку Sports.ru.

Медведева также добавила, что получила в этот день колоссальные впечатления, и поблагодарила поклонников за поддержку.

По результатам выступления в короткой программе фигуристка расположилась на 5-м месте первенства.