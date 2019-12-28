Крупнейшая победа над Канадой: российские хоккеисты устроили разгром на МЧМ

Сборная России по хоккею в матче группового раунда Молодежного чемпионата мира разгромила команду Канады со счетом 6:0.

Счет открыл уже через две минуты после начала встречи Александр Хованов. Шайбы на свой счет также записали Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Встреча соперников по группе B прошла на «Остравар-Арене» в Чехии. Результат российских спортсменов стал самым крупной победой над Канадой в истории противостояния на МЧМ.

По итогам двух туров, все команды группы В набрали по 3 очка, при этом российская команда опережает соперников по дополнительным показателям.