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«Она в фантастической форме»: тренер назвал снятие Медведевой с ЧР трагедией

Василиса Морозова
22:11 28.12.2019
Канадский тренер Евгении Медведевой опечален обстоятельствами, из-за которых фигуристка снялась с чемпионата России.
«Она в фантастической форме»: тренер назвал снятие Медведевой с ЧР трагедией
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал снятие ее с чемпионата России в Красноярске.

Спортсменка заявила, что не будет выступать в произвольной программе прямо перед ее началом 28 декабря. Двумя днями ранее на тренировке у Медведевой сломался ботинок, поэтому в короткой программе она выступала в замотанных скотчем коньках.

По словам Орсера, им понадобится время, чтобы разобраться в случившемся, так как они не ожидали, что все так закончится, и надеялись на другой результат в конце сезона.

«Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы», - пояснил он изданию Sport24.

Евгения Медведева снялась с произвольной программы из-за проблемы с инвентарем. В итоге титул чемпионки России по фигурному катанию защитила Анна Щербакова.

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