«Она в фантастической форме»: тренер назвал снятие Медведевой с ЧР трагедией

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал снятие ее с чемпионата России в Красноярске.

Спортсменка заявила, что не будет выступать в произвольной программе прямо перед ее началом 28 декабря. Двумя днями ранее на тренировке у Медведевой сломался ботинок, поэтому в короткой программе она выступала в замотанных скотчем коньках.

По словам Орсера, им понадобится время, чтобы разобраться в случившемся, так как они не ожидали, что все так закончится, и надеялись на другой результат в конце сезона.

«Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы», - пояснил он изданию Sport24.

Евгения Медведева снялась с произвольной программы из-за проблемы с инвентарем. В итоге титул чемпионки России по фигурному катанию защитила Анна Щербакова.