Вес взят: Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 кг
Процедура взвешивания бойцов смешанных единоборств прошла накануне боя, который состоится в японской Сайтаме 29 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Взвешивание бойцов смешанных единоборств Федора Емельяненко и Куинтона Джексона, поединок между которыми должен состояться завтра в японской Сайтаме, показало, что российский спортсмен легче своего американского оппонента на 11 кг.
Вес Федора Емельяненко составил 109 кг, а Куинтона Джексона - 120,2 кг.
Бой между легендами ММА пройдет 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
На счету россиянина - 45 боев, 38 побед и шесть поражений (один бой был признан несостоявшимся). У американца - 50 боев, из которых он победил в 37 и потерпел поражение в 13.