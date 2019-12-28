Вес взят: Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 кг

Взвешивание бойцов смешанных единоборств Федора Емельяненко и Куинтона Джексона, поединок между которыми должен состояться завтра в японской Сайтаме, показало, что российский спортсмен легче своего американского оппонента на 11 кг.

Вес Федора Емельяненко составил 109 кг, а Куинтона Джексона - 120,2 кг.

Бой между легендами ММА пройдет 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.

На счету россиянина - 45 боев, 38 побед и шесть поражений (один бой был признан несостоявшимся). У американца - 50 боев, из которых он победил в 37 и потерпел поражение в 13.