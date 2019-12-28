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Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию

Василиса Морозова
18:25 28.12.2019
В Красноярске завершилась соревновательная программа чемпионата России по фигурному катанию.
Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию, получив 181,94 балла на соревнованиях в Красноярске в произвольной программе, улучшив результат Александры Трусовой с 166,62 баллами.

Также 15-летняя фигуристка стала первой по итогам двух программ с 261,87 баллами, побив рекорд Алены Косторной (247,59 балла). Выступавшая после нее Косторная улучшила свои результаты, получив 169,97 баллов за произвольную и 259,59 балла в сумме, но этого ей хватило только для второго места.

Третьей стала Александра Трусова с 226,34 баллами. На четвертом и пятом местах оказались Елизавета Туктамышева и Ксения Синицына соответственно.

Как пишет Sport24, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая шла пятой после короткой программы, снялась с выступлений.

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