Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию, получив 181,94 балла на соревнованиях в Красноярске в произвольной программе, улучшив результат Александры Трусовой с 166,62 баллами.

Также 15-летняя фигуристка стала первой по итогам двух программ с 261,87 баллами, побив рекорд Алены Косторной (247,59 балла). Выступавшая после нее Косторная улучшила свои результаты, получив 169,97 баллов за произвольную и 259,59 балла в сумме, но этого ей хватило только для второго места.

Третьей стала Александра Трусова с 226,34 баллами. На четвертом и пятом местах оказались Елизавета Туктамышева и Ксения Синицына соответственно.

Как пишет Sport24, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая шла пятой после короткой программы, снялась с выступлений.