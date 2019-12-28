Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»

Первая гонка мужского «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде завершилась победой российского лыжника Сергея Устюгова.

За несколько километров до финиша Устюгов оторвался от соперников и в итоге одержал убедительную победу, показав на финише 14-километровой дистанции время в 33 минуты и 19,1 секунды.

За второе место на финишной прямой боролись россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. Удача улыбнулась последнему, а Большунову в итоге досталась бронза.

«Тур де Ски» - многодневная лыжная гонка, проходящая под эгидой Международной федерации лыжного спорта.