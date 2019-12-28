Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка снялась с первенства страны из-за технических проблем.

Как стало известно журналистам, у Медведевой на закрытой тренировке перед короткой программой сломался ботинок конька. На лед она вышла в старых коньках с перемотанным правым ботинком.

После установки новых лезвий фигуристка все же смогла выступить чисто, заняв пятое место с результатом в 71,08 балла. Однако принять участие в дальнейших соревнованиях - довольно сложно, поскольку для того, чтобы раскатать новую пару, требуются минимум сутки, которых в рамках графика первенства у Медведевой просто нет.

Фигуристку поддержали многие ее коллеги.

«Новые коньки - это ад... Женя борец!» - написала Бетина Попова, пропускающая чемпионат России из-за травмы партнера.

Первенство страны по фигурному катанию проходит в Красноярске с 24 по 29 декабря.