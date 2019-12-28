«Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин»
Нападающий покинет клуб 2 января 2020 года.
© Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press
Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о переходе форварда Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
«Футбольные клубы "Краснодар" и "Рубин" достигли соглашения о переходе Ивана Игнатьева», - говорится в сообщении на сайте клуба.
Уточняется, что между клубами были достигнуты все договоренности и трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года.
Новый контракт рассчитан до 30 мая 2024 года.