WADA получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение официального уведомления со стороны РУСАДА. В документе выражается несогласие российской организации с решением исполкома WADA о признании РУСАДА не соответствующим кодексу организации.

При этом глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди подчеркнул, что убежден в правильности принятого 9 декабря решения и пообещал «максимально отстаивать это решение в Спортивном арбитражном суде».

«Предполагаемые последствия санкций являются жесткими для российской стороны, в то же время они надежно защитят целостность чистого спорта во всем мире», - цитирует Риди ТАСС.

Российское антидопинговое агентство в пятницу, 27 декабря, направило в WADA официальное уведомление о несогласии с его решениями. После получения письма Всемирное антидопинговое агентство должно подать заявку о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Среди возможных санкций: отстранение наших спортсменов от международных соревнований сроком на четыре года, а также лишение России права проводить ряд крупных международных турниров.