Ибрагимович вернулся в «Милан»

Шведский футболист Златан Ибрагимович вновь подписал контракт с итальянским клубом «Милан», за который играл с 2010 по 2012 год. Договор с форвардом заключен до июня 2020 года, однако он предусматривает возможность продления на один сезон.

Предполагается, что за текущий сезон футболист заработает три миллиона евро, а если клуб решит пролонгировать контракт, то ему выплатят за следующий сезон от 4,5 до 6 миллионов евро, включая бонусы.

Игрок прилетит в Милан 2 января, пройдет медицинские тесты и присоединится к партнерам по команде на первой тренировке.

Последним клубом, за который выходил на поле Ибрагимович, был Los Angeles Galaxy. В сезоне MLS-2019 ему удалось забить 31 гол в 31 матче.