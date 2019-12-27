РУСАДА официально не согласилось с решениями исполкома WADA
9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях.
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сегодня направило в WADA официальное уведомление о несогласии с решениями, принятыми этой организацией 9 декабря.
После получения письма Всемирное антидопинговое агентство должно подать заявку о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Среди возможных санкций: отстранение наших спортсменов от международных соревнований сроком на четыре года. А также лишение России права проводить ряд крупных международных турниров.